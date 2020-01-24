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Yeniden dolaşıma girdi; İlahiyatçı Profesör Mustafa Öztürk: Kölelik faslı Cumhuriyetin gelmesiyle kapandı

24 Ocak 2020 18:55

İlahiyatçı profesör Mustafa Öztürk'ün 'kölelik' üzerine yaptığı bir konuşma sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Öztürk söz konusu konuşmasında "Atatürk 1923'te Cumhuriyeti kurdu, bizim köle pazarı Üsküdar'da o zaman kapandı, haberiniz var mı? Köle pazarlarının da kapanmasını Müslümanlar olarak biz tırnak içinde 'gavurlara' borçluyuz. Cumhuriyet dönemiyle birlikte bu fasıl kapandı yani" diyor. 

"Köle alıp satanınız, cariye edineniz var mı?" diye soran Öztürk, "Bu kadar ayet boşuna mı var o zaman Kuran-ı Kerim'de, nasıl uygulayacağız Nisa Suresi 25. ayeti?, Allah kocaman ayet indirmiş; hür kadınla evlenemiyorsanız gidin cariye alın diye... Orada duruyor o ayet. Ve muhtemelen hatimle ezan dinlerken imam okuyor onu siz de dinliyorsunuz" ifadelerini kullanıyor.

Öztürk, tanzimat dönemindeki yenileşme hareketiyle 'buna bir engel olalım' denildiğini ancak köle pazarcılarının 'Kuran'da şeriatta bunun yeri var' diye bütün köle pazarcıları isyan ettiğini söyledi.

Öztürk, "Köle ne demek biliyor musunuz; alınabilir, satılabilir, devredilebilir, miras bırakılabilir, kiralanabilir, ortaklaşa kullanılabilir, bir cariye hamile kalabilir üç kişi de babalık talep edebilir. Abartmıyorum gidin bakın İmam Şerahsi'nin Fıkıh kitabına manzarayı görürsünüz. Mideniz kaldırmaz" dedi. 

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