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Yeniçağ yazarı, İyi Parti'nin ittifak yapacağı iki partiyi açıkladı: Yüzde 90 oranında anlaştılar

09 Nisan 2018 13:48

KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'ya konuşan Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, İyi Parti-Demokrat Parti ittifakının yüzde 90 oranında gerçekleşeceğini söyledi. Çolak, "Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor" dedi. İyi Parti'nin, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile ittifak kuracağı söylentileri dolaşıyor. Konuyla ilgili KRT Haber Müdürü Çağlar Cilara'nın sorularını yanıtlayan Yeniçağ Gazetesi yazarı Batuhan Çolak, aldığı kulis bilgisini canlı yayında aktardı. İyi Parti-Saadet Partisi-DP ittifakı kuruluyor Çolak, “Son edindiğim ciddi bir kulis bilgisini sizinle paylaşayım. Demokrat Parti, yüzde 90 oranında İyi Parti'nin çatısı altında seçimlere girmeyi kabul etmiş durumda yani anlaşmış durumdalar, el sıkışmışlar. Demokrat Parti'nin elindeki Fethiye Belediyesi de İyi Parti'ye geçtiğini açıklayacak. Yüzde 90 oranında Demokrat Parti İyi Parti ile el sıkışmış durumda. Saadet Partisi de çok büyük ihtimalle olacak gibi gözüküyor” dedi.

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