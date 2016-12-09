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Yeniçağ baskını TBMM gündeminde

09 Aralık 2016 22:54

Yarkadaş, AKP'li bakana "Saldırganların hiçbiri yakalanamadı'' dedi. CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan Yeniçağ'ı basan grubun yakalanabilmesi için hassasiyet göstermesini istedi. TBMM Genel Kurulu'nda Adalet Bakanlığı'nın bütçesinin görüşelmesi sırasında söz alan Yarkadaş, Yeniçağ'a yönelik baskını gündeme getirdi. Genel Kurul Salonu'nda bulunan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'a seslenen Yarkadaş, ''Dün gece geç saatlerde Yeniçağ gazetesinin İstanbul’daki bürosu 25-30 kişi tarafından basılmıştır. Şu ana kadar bu saldırgan ekipten hiç kimse yakalanamamıştır'' dedi. Yarkadaş, "Bir gazeteci ve bir milletvekili olarak, bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyorum'' ifadesini kullandı. Yarkadaş, aynı konuşmada, Kayseri’de günlük olarak yayınlanan Deniz Postası Gazetesi'ne yönelik baskını da hatırlattı. Yarkadaş, Bakan Bozdağ'a "Deniz Postası adlı gazete, Çevre Bakanı Özhaseki hakkında bir haber yaptığı için Sayın Bakan tarafından baskına uğratılmış, gazete hukuksuzca toplatılmıştır. Bu gazetenin toplatılması neye ve hangi mahkeme kararına dayandırılmıştır?'' diye sordu.

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