Yeni Zelanda yerlileri George Floyd protestolarına destek verdi

03 Haziran 2020 15:18
Yeni Zelanda yerlileri Maoriler, George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolara geleneksel Haka dansları ile destek verdi.
ABD'nin Minneapolis kentinde siyah George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan protestolar dünyanın farklı ülkelerine yayıldı. Yeni Zelanda'da çekilen bir görüntülerde, protestocuların geleneksel Haka danslarıyla ABD Konsolosluğu önünde George Floyd protestolarına katıldığı görülüyor.
Yeni Zelanda'nın Auckland kentinde gerçekleşen protestoya binler kişi katıldı.
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