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Yeni Zelanda Parlamentosu'nda 'Haka dansı' yapan milletvekili, genel kuruldan atıldı

Waititi, 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle genel kuruldan atıldı

13 Mayıs 2021 15:07

Yeni Zelanda Parlamentosu'nda milletvekili Rawiri Waititi, yerli halka yönelik kullanılan dili 'Haka dansı' yaparak eleştirdi. Waititi, 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle genel kuruldan atıldı.

Yeni Zelanda'da Maori Partisi Eş Başkanı ve milletvekili Rawiri Waititi, genel kurul salonunda sağlık sistemindeki kapsamlı değişikliklerin bir parçası olarak yeni bir Maori Sağlık Dairesi kurma görüşmeleri sırasında yerli halka yönelik kullanılan dili 'Haka dansı' yaparak eleştirdi.

​Waititi, yerli halka karşı kullanılan dilin aşağılayıcı, kabul edilemez olduğunu ve meclisin itibarını yitirdiğini vurguladı. Yeni Zelanda Parlamentosu Başkanı Trevor Mallard ise Waititi'ye yerine oturması çağrısında bulundu.

Mallard, dansa devam eden Waititi'yi 'uygunsuz davranışlarda bulunduğu' gerekçesiyle genel kuruldan attı.

Kaynak: İHA

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