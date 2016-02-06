Yeni Zelanda Ekonomi Bakanı'na dildo fırlattılar!

Yeni Zelanda'da bir protestocu Ekonomik Kalkınma Bakanı Steven Joyce'a dildo fırlattı. Hemşire Josie Butler, Waitangi günü için düzenlenen bir etkinliğe katılan bakan konuşma yaptığı sırada "Bu egemenliğimize tecavüz ettiğin" için diye bağırarak plastik bir erkek cinsel organını Joyce'un yüzüne attı. Eylemci Butler geçen Perşembe günü Auckland'da imzalanan Trans Pasifik Ortaklık Anlaşmasını protesto ettiğini söyledi. Josie Butler daha sonra polis tarafından gözaltına alındı ancak daha sonra hiçbir suçlama yöneltilmeden serbest bırakıldı.