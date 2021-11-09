Yeni Zelanda'da Covid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü

Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da binlerce kişi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini ve aşı zorunluluğuna karşı sokaklara döküldü.

Wellington'ın merkezinden yürüyüşe geçen çoğu maskesiz protestocu, 'Özgürlük' yazılı pankartlar parlamento binasının önünde toplandı. Parlamentonun iki girişi kapatılırken, medyanın 'sahte' ve 'yalancı' olarak nitelendirildiği pankartlar da dikkat çekti. Protestocular, hükümetten zorunlu aşılamayı ve kısıtlamaları kaldırmasını talep ederek slogan attı.

Protestoculardan biri, "Bize insan gibi davranın" diye bağırırken, diğeri, "Özgürlük için buradayım. Hükümetin yaptığı şey özgürlük karşıtı" ifadesini kullandı.