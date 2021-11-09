Yeni Zelanda'da Covid-19 tedbirleri halkı sokağa döktü

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, dünya genelinde birçok ülkede korona virüs salgınında uygulanan tedbirler ve aşı zorunluluğuna karşı tepkiler sürüyor.
Yeni Zelanda'nın başkenti Wellington'da binlerce kişi, hükümetin Kovid-19 tedbirlerini ve aşı zorunluluğuna karşı sokaklara döküldü.
Wellington'ın merkezinden yürüyüşe geçen çoğu maskesiz protestocu, 'Özgürlük' yazılı pankartlar parlamento binasının önünde toplandı. Parlamentonun iki girişi kapatılırken, medyanın 'sahte' ve 'yalancı' olarak nitelendirildiği pankartlar da dikkat çekti. Protestocular, hükümetten zorunlu aşılamayı ve kısıtlamaları kaldırmasını talep ederek slogan attı.
Protestoculardan biri, "Bize insan gibi davranın" diye bağırırken, diğeri, "Özgürlük için buradayım. Hükümetin yaptığı şey özgürlük karşıtı" ifadesini kullandı.
Parlamento binasında bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bugün gördüklerimiz Yeni Zelandalıların büyük çoğunluğunu temsil etmiyor" dedi. Başbakan Ardern, Noel tatili öncesinde salgın önlemlerini hafifletmek için artan siyasi baskı ve halk protestolarıyla karşı karşıya. Yaklaşık 3 ay önce şehirde uygulanan karantina önlemlerinin gevşetileceği çarşamba günü Auckland'a seyahat etmeyi planlayan Ardern'in ziyareti sırasında daha fazla protestoyla karşılaşması bekleniyor.