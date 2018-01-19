Yeni Zelanda Başbakanı: Hamileyim, 6 hafta doğum iznine ayrılacağım

Yeni Zelanda'da Yeşiller Partisi'nin dışarıdan desteklediği Önce Yeni Zelanda Partisi ile Ekim 2017'de koalisyon hükümetinin başbakanlığını üstlenen Jacinda Ardern, sosyal medya hesabından hamile olduğunu açıkladı. Ardern, suikaste kurban giden Pakistan Başbakanı Butto'dan sonra görevi başında anne olan 2. başbakan olacak. Haziranda doğmasını beklediği ilk bebeğinin heyecanını yaşadığını belirten 37 yaşındaki Ardern, "Başbakan ve anne olacağım" ifadelerini paylaştı. Ardern, hamileliğini 'güzel bir sürpriz' olarak nitelendirirken paylaşımında "Clarke ve ben haziran ayında iki şapka giyen birçok anne babaya katılacağımız için heyecan duyuyoruz" sözlerine yer verdi.