Yeni Zelanda arşivinden, Atatürk ve Halide Edip Adıvar'ın çok bilinmeyen görüntüleri ortaya çıktı

Milli Mücadele dönemine ilişkin fazla bilinmeyen görüntüler, Fransa ve Yeni Zelanda arşivlerinden çıktı. Mustafa Kemal Atatürk ile birlikte Milli Mücadele döneminin önemli isimleri o görüntülerde yer alıyor. Videoyu arşivlerde arayıp ortaya çıkaran araştırmacı Saadet Özen, videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Özen videoyu şöyle anlattı: "Sanırım çözüyoruz. Bu görüntü 1923, İzmit'ten. Gazeteciler basın toplantısına topluca gelmemişler, ama acaba toplantı dönüşü çekilmiş olabilir mi ilk paylaştığım görüntü? Halide Hanım aynı” ifadelerini kullandı. Videoların sessiz olduğunu söyleyen araştırmacı Özen, bir kişinin dudak okuma yöntemiyle Halide Edip'in söylediklerini anlamaya çalıştığını belirtti. Özen, arşivlerde görüntülerle ilgili çalışmalarının devam ettiğini duyurdu.