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Yeni yapılan proje okulu sular altında kaldı

Okul, 2018 yılında 30 milyon lira maliyetle yapılmıştı

22 Ağustos 2020 11:06

İstanbul'da geçtiğimiz gün etkili olan sağanak yağış sebebiyle birçok ev ve iş yeri sular altında kalmıştı. Dün de sabah saatlerinde şiddetini arttıran yağış Arnavutköy'de bulunan bir proje okulunun büyük bölümünün kullanım dışı kalmasına neden oldu.

Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan ve 2018 yılında yaklaşık 30 milyon TL karşılığında bir taşeron firma tarafından yapılan İTO İbrahim Çağlar Anadolu ve Fen Lisesi yağışın etkisiyle sular altında kaldı.

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