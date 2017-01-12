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Yeni TÜSİAD Başkanı'ndan Cumhuriyet ve Atatürk vurgusu

12 Ocak 2017 16:23

47. Genel Kurul Toplantısı'nın yapıldığı TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı bugün belli oldu. Erol Bilecik’in genel kurulda TÜSİAD yönetim kurulu başkanlığı görevini devraldı. Başkan seçilen Bilecik yaptığı teşekkür konuşmasında, Atatürk ve Cumhuriyet değerleri vurgusu yaptı. Bilecik, TÜSİAT'ın cumhuriyet değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğini belirterek "TÜSİAT, Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti değerlerine her zaman sahip çıkmıştır. Birlikte çalışacağımız bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" dedi.

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