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Yeni temizlediği aracının üzerine kar kütlesinin düştü

30 Ocak 2022 13:38

İstanbul Sultangazi'de, kar kütlesi sahibinin yeni temizlediği otomobilin üzerine düştü. Araç yeniden kar altında kaldı. Başka bir caddede ise yürüyen kişinin üzerine düştü. O anlar güvenlik kameralarına böyle yansıdı. 

Sultangazi Malkoçoğlu Mahallesi'nde, dün gündüz saatlerinde bir kişi, park halindeki otomobilinin üzerindeki karları elleriyle temizlemeye başladı. Bir taraftan da topladığı katlardan yiyen otomobil sahibi, büyük bir tehlike geçirdi. Bir binanın çatısında biriken kar kütlesi, park halindeki otomobilin üzerine düştü, sahibi düşen kütlenin altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise binanın güvenlik kamerasına yansıdı. 

Yürürken üzerine kar kütlesi düştü

50. Yıl Mahallesi G Caddesi'nde ise, binadan düşen kar kütlesi bu sırada kaldırımda yürüyen iki kişiden birinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran kişi, arkadaşıyla bölgeden uzaklaşırken o anlar da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. 

İstanbulSultangazikar kütlesiyeni temizlediği arabasının üzerine kar kütlesi düştü

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