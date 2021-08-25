Yeni sezona hazırlanan balıkçılar deniz salyasından endişeli

Tekirdağ’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren balıkçılar Marmara Denizi’nde deniz salyasının (müsilaj) yeniden ortaya çıkmasından endişe ediyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 1 Eylül'de başlayacak av sezonu öncesinde, balıkçılar; son hazırlıklarını yapıyor. Barınakta tekne ve kayıklarının bakımını yapan balıkçılar, yeni sezona sıkıntılarla başlayacaklarını söyledi.

"Bu konuyu bilmeyen, sırf konuşmak için konuşanlar lütfen artık konuşmasın"

Tekirdağ’da 50 yıldır balıkçılık yapan Eyüp Yiğiter, şöyle konuştu:

“63 yaşındayım, kendimi bildim bileli balıkçıyım, en çok sorunlardan birini bu yıl yaşadık. Bizim en büyük sorunumuz; ilgili olmayan kişilerin beyanat vererek, yanlış beyanlar vererek, bilmedikleri konularda ahkam keserek ‘müsilaj var, yok, (balık) yenir, yenmez’ gibi yanlış bilgiler, bilime ilime dayalı olmayan bilgiler vermesinden dolayı hem balıkçılar çok zarar görüyor hem halkımız zarar görüyor. Balık yemekten korkan halkımız ‘müsilaj var’ diye yanlış yönlendiriliyor ve bu yüzden balık yemiyor. Balık yemeyince hem balıkçılar zarar görüyor hem de halkımız vitamin olan omegayı alamıyor. Bundan dolayı yüksek et fiyatları beslenmemizde sorunlara yol açıyor. En büyük sorunumuz; bu konuyu bilmeyen, bu konuda bir fikri olmayan ama sırf konuşmak için konuşanlar lütfen artık konuşmasın. Çünkü onların hepsini mahkemeye vereceğiz ve tazminat talep edeceğiz.

"Denizdeki balık belirtileri iyi gözüküyor"

İkincisi sezona az bir süre kaldı. Bereketli bir sezon bekliyoruz. Karadeniz'deki palamut verileri güzel gözüküyor. Marmara Denizi'nde müsilajın kalkmasından dolayı balık avcılığı yapılacağından çok mutluyuz. Kolyoz, istavrit, hamsi belirtileri iyi gözüküyor. Bütün teknelerimiz hazırlandı. Uzun süren bir sıkıntılı dönemden sonra müjdeli haber vermek için 1 Eylül’ü bekliyoruz. İnşallah kazasız belasız bir sezon atlatırız.

"Her türlü girdimiz çok zamlandığı için büyük sıkıntılarla denize çıkmaya hazırlanıyoruz"

Mazot fiyatlarının yüksek olması, 5,5 lira civarında mazotun litresi geliyor bize. ÖTV’den faydalandığımız konu gitti artık. Dışarıda 7 liraysa bizde de 5,5 lira. Çok az bir fark var. Bu mazot maliyetlere yansıyacaktır. Kullandığımız ambalaj köpükleri geçen sene 5 liraydı bu sene 7,5 lira civarında. Her türlü girdimiz çok zamlandığı için büyük sıkıntılarla denize çıkmaya hazırlanıyoruz. Problemlerimiz çok fazla var. Sigortalı çalıştırma problemlerimiz var. Bizim denizdeki çalışma sistemimiz, normal karadaki sisteme uygun olmadığı için sigortalı yapıyoruz ama bize özel olarak bir düzenleme gelmesini istiyoruz.”

"Usandık tekneyi bakıma aldık"

Kayık balıkçılığı yapan Fahrettin Hiçsolmaz ise şöyle konuştu:

“Biz ufak balıkçıyız. Müsilajdan dolayı ağlar denizde durmadı. Atıyoruz, kaldırıyoruz, zorla yukarı çekiyoruz zaten. Arkasından çekiyoruz, temizliyoruz. Yani ağırlık çok, git gel git gel en son usandık artık, bıraktık. Bir buçuk aydır denize çıkmıyoruz. Kayığı çektik bakım yapıyoruz.”

"Bütün pislikler, atıklar denize akıyor, endişeliyiz"

Denizlerdeki kirliliği şikayet eden balıkçı Aziz Kamburoğlu ise şunları söyledi:

“Biz yine bu müsilajın Marmara’da tekrar olacağını düşünüyoruz. Şu an da hava sıcak diye, poyrazdan esiyor diye müsilajın bize zarar vereceğini düşünmüyorum. Lodoslar estiği zaman, derin deşarjlar devam ederse kaykay tekrar çıkabilir. Bütün pislikler, atıklar denize akıyor, kimyasal atıklar bu da denizin oksijenini bitiriyor. O yüzden endişeliyiz bilmiyoruz yani şu an sıkıntılarımız bunlar.”