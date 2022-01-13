Yeni Şafak yazarı: Tekke ve zaviyeleri yeniden açın, denetleyin

Yeni Şafak yazarı Hasan Öztürk, ailesinin zoruyla kaldığı cemaat yurdunda gördüğü baskılar ve gelecek baskısı nedeniyle yaşamına son veren tıp fakültesi öğrencisi Enes Kara'nın ölümünün ardından başlatılan cemaat yurtları tartışmasında, "Tekke ve zaviyeler kapatılmıştı biliyorsunuz. Gelin bununla ilgili bir düzenleme yapalım. Açın tekke ve zaviyeleri, denetleyin. Bu işlerin önünü daha çabuk alırız diye düşünüyorum" düşüncesini dile getirdi.

Öztürk HaberTürk TV'de katıldığı yayında, "Modern insanın bedenimizi dahi kendi mülkümüz gibi görmemiz gibi çocuklarını kendi mülkleri gibi görüyorlar. O mülke de istedikleri tasarrufta bulunabileceklerini söylüyor. Götürüp o çocuğu istemediği halde oraya yerleştiriyorlar. Bu da Enes gibi trajik, hüzünlü bir hikaye oluşturuyor. Final cümlemi söylüyorum. Tekke ve zaviyeler kapatılmıştı biliyorsunuz. Gelin bununla ilgili bir düzenleme yapalım. Açın tekke ve zaviyeleri, denetleyin. Bu işlerin önünü daha çabuk alırız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.