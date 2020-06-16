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'Yeni normal denetiminin' ilki bu gece gerçekleştirildi

16 Haziran 2020 09:58

Korona virüs salgını ile mücadele devam ederken normalleşme de başladı. Açıklanan normalleşme takviminde en önemli adımlar 1 Haziran itibariyle yurt genelinde atılırken saat 24.00'de kapanması gereken iş yerleriyle ilgili İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne ve Zabıta ekiplerine gelen ihbarlar İstanbul Valiliğini harekete geçirdi. Vali Ali Yerlikaya'nın talimatıyla 'Yeni normal denetimi' bu gece yarısı itibariyle başladı.

Kadıköy'de esnafın kısıtlamalara uyduğu gözlemlendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın talimatıyla başlayan 'Yeni normal denetimi'nin ilki bu gece saat 24.00 itibariyle İstanbul genelinde başladı. Bir çok kafe, lokanta ve eğlence mekanlarının yer aldığı Kadıköy'de polis, zabıta ve İl Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı ekipler denetim gerçekleştirdi. Saat 24.00 itibariyle kapanması gereken iş yerlerini denetleyen ekipler, ünlü Bağdat Caddesi ve çevresinde denetimlerini yoğunlaştırdı. 33 mekanın denetlendiği uygulamada esnafın kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi. Ayrıca ekipler, sosyal mesafeye uyum, maske kullanımı ve hijyen konularını da denetledi. 'Gel al' ya da 'Paket servis' hizmetine devam eden iş yerlerinin de çalışma ruhsatındaki saatlere uyulması istendi. Kadıköy genelinde yasaklara uyulduğu gözlemlenirken Vali Yerlikaya'nın talimatıyla bu denetimler bir süre daha devam edecek.

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