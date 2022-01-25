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Yeni mezun gençler "umutsuz"

Üniversite mezunlarının en çok karşılaştıkları eleştiri, "iş beğenmedikleri…"

25 Ocak 2022 16:24

Nilüfer Gülbaş/Ankara

Üniversite mezunlarının en çok karşılaştıkları eleştiri, "iş beğenmedikleri…"

Ankara'da üniversiteden kısa süre önce mezun olan ya da olacak gençlere, mezun oldukları alanda çalışıp çalışamadıklarını, “iş beğenmedikleri” eleştirileri için ne düşündüklerini, neden umutsuz olduklarını, gelecekte araba ya da ev alma umutları olup olmadığını sorduk.

T24'e konuşan gençler, zaten uzmanlık alanları dışındaki alanlarda çalıştıklarını, geçinemediklerini ve isteseler de çok umutlu olamadıklarını anlattı.

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