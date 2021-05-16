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Spor

‘Yeni Malatyaspor ligde kalsın bıyığımı keserim’ diyen yorumcu canlı yayında bıyığını kesti

Yeni Malatyaspor, 41 hafta sonunda 45 puan toplayarak ligde kalmayı garantiledi

16 Mayıs 2021 17:06

‘Yeni Malatyaspor Lig’de kalsın bıyığımı keserim’ diyen Yeni Malatyaspor TV yorumcusu Kürşad Günata söylediklerinin aksi olması nedeniyle canlı yayında bıyıklarını kesti. 

Yeni Malatyaspor TV’de yorumculuk yapan Kürşad Günata, geçtiğimiz haftalarda ‘Yeni Malatyaspor Lig’de kalsın bıyığımı keserim’ demişti.

Yeni Malatyaspor, 41 hafta sonunda 45 puan toplayarak ligde kalmayı garantiledi.

Spor yorumcusu Günata da söylediklerinin aksi olması nedeniyle canlı yayında bıyıklarını kesti. 

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