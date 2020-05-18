Yeni Korona dünya düzeni ve devrim

Köln

AB dışişleri bakanları bugün sınırların açılmasını, karantina uygulamasının kaldırılmasını ve tatil olanaklarını müzakere ediyorlar. Dışişleri Bakanı Heiko Maas, hafta sonu yaptığı açıklamada, 15 Haziran’dan sonra dünya çapındaki seyahat uyarısını, tavsiyeye çevireceğini söyledi. Seyahat tavsiyesinde vatandaşlar bilgilendiriliyor ve hangi ülkelerde tatil yapacağının kararı kendisine bırakılıyor. Tatil müjdesini verdi vermesine dışişleri bakanı ama, şu sözleri eklemeden de edemedi; “Kimse bu yıl, normal bir tatil yapacağını hesaba katmasın”

Almanya’da hafta sonu yine protestolar ile geçti. Frankfurt, Nürnberg, Leipzig, Bremen ve tabii Başkent Berlin’de binlerce kişi sokaktaydı. Bu eylemlere Berlin’de “Hijyen protestoları” adı veriliyor. Sadece Berlin’de 19 ayrı yerde miting düzenlendi. Göstericiler, halkı köleleştirmek isteyen “yeni Korona dünya düzenin”den şikayet ediyorlar. Bu sefer emniyet görevlileri, geçen haftaki arbedeli sahneler yaşanmasın diye akıllıca davrandı, 50 kişiden fazla protestocunun bir araya gelmesini yasakladı. Kurallara uymayan göstericilere sert müdahale etmek yerine ceza kestiler. Sadece Stuttgart’ta maske takmayanlardan 18 bin Euro ceza kesildiği belirtiliyor.

Gösterilerin Almanya’da PEGİDA gibi siyasi bir harekete dönüşmesinden endişe ediliyor. İç istihbarattan sorumlu Anayasayı Koruma Teşkilatı, yaptığı açıklamada, aşırı sağcıların bu gösterileri, kendi çıkarları doğrultusunda kullanabileceği uyarısında bulundu. İnternette yayılan propaganda, komplo teorileri ve yanlış haberlerin, şimdi gerçek dünyaya taşındığına dikkat çeken istihbaratçılar, mülteci krizinde yaşananları hatırlatıyorlar.