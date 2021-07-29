Yeni James Bond filmi No Time to Die’dan yeni fragman

Daniel Craig’in James Bond karakterine beşinci ve son kez hayat verdiği No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminden yeni fragman yayınlandı.

25. Bond filmi niteliği taşıyan, salgın nedeniyle defalarca ertelenen No Time to Die, Türkiye'de 1 Ekim‘de gösterime girecek. Aksiyon filminde Ben Whishaw, Ralph Fiennes, Lea Seydoux, Naomi Harris, Christoph Waltz, Jeffrey Wright, Rami Malek gibi yıldız isimler rol alıyor.

Aktif görevinden ayrılan James Bond, Jamaika’da yeni yaşamına alışmaya çalışır. Ancak Bond’un huzuru, CIA’den eski arkadaşı Felix Leiter‘ın kendisinden yardım istemesi üzerine yarıda kalır. Bond’un kaçırılan bir bilim insanını kurtarması gerekir. Bond bu işi kabul eder ancak görev, sandığından daha tehlikelidir.