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Yeni evlenenlere dağıtılan 2. skandal kitap: Çocuklar 10-12 yaşlarında bile evlendirilebilir

16 Aralık 2016 15:19

Denizli'de, AKP'li Pamukkale Belediyesi'nin yeni evlenenlere dağıttığı "İslam'da Evlilik ve Mahremiyetleri" adlı kitap meclis gündemine taşındı. Önceki günlerde, Kütahya Belediyesi'nin yeni evlenen çiftlere eğitim amacıyla dağıttığı "Sevişirken konuşursan çocuğun kekeme olur","Kocası için süslenmeyen, erkeğin reisliğine itaat etmeyen kadın dövülebilir" gibi öğütler içeren "Evlilik ve Aile Hayatı" isimli kitap tepkilere neden olmuştu. CHP Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan, gündeme getirdiği 2. kitapla ilgili, "Diyor ki; "'Baleyi şeytan ocağı, tiyatro ve sinemayı şeytan yuvası, el sıkıp tokalaşmayı ve el öpmeyi şehveti kamçılayıp zinaya yaklaştıran şeyler olarak görüyor. Kadınlar spor salonuna gitmemeli. Çocukların, güneye doğru sıcak iklimlerde 10-12 yaşlarında bile evlendirilebilir' gibi, bir sürü ahlaksız şeylerin yer aldığı, yeni evli çiftlere dağıtalan, belediyenin dağıttığı bir kitap" ifadelerini kullandı. Kaplan, söz konusu kitapla birlikte bir de Kuran dağıtıldığını ifade etti.

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