Yeni Dünya Derneği'nden komün köy: "Bütün hayatımı tek bir bavula sığdırdım ve buraya geldim"

Yeni Dünya Derneği, Mersin’in Toroslar ilçesinde komün bir köy kurdu. Köye ziyaret amaçlı gelenlerin yanı sıra geldikten sonra burada yaşamaya karar verenler de bulunuyor.

Toroslar ilçesinin tek Alevi köyü olan Kızılkaya’da kadınlar tarafından kurulan komün köyü, kısa zamanda doğal yaşamı sevenlerin uğrak yeri haline getirdi. JinNews'e konuşan köyde yaşayan kadınlar, "Burada kadınların üzerine yüklenmiş, onlara mal edilmiş hiçbir şeyi kabul etmiyoruz" diyor.

"Dersler veriliyor"

Komün köyün insanlara ders verme ve yol gösterme aşamasında olduğunu söyleyen Nihal Boyacıoğlu, yaşamlarından örnekler veriyor: "Komünal yaşam, ortak yaşam, ortak yaşam alanları nelerdir bunları öğreniyoruz. Ben geleli bir yıl olacak neredeyse. Hala ders veriyoruz. Gün benim için erken başlıyor. Odamın kapısını açıyorum ve bütün hayvanlar içeri giriyor. Onları izlerken kahvemi içiyorum, güneş odanın içinde, onun keyfini yaşıyorum. Sonra çay demleme, kahvaltı hazırlamayla başlıyor günümüz. Hafta sonu piknik yapanlar varsa onların çöpleri temizleniyor.”

"Hayatımı tek bir bavula sığdırdım ve buraya geldim"

Köyü 4 yıl önce sosyal medyada gördüğünü söyleyen Nihal, "Tamam benim yerim burası dedim. Ben bir sosyalistim ve komünal yaşam benim yaşam biçimim. Bu benim hayalim. Ben burada yaşamalıyım dedim ve geldim. Sağlık sorunlarım nedeniyle İstanbul’da çalışamıyordum. Ben de bütün hayatımı tek bir bavula sığdırdım ve buraya geldim. Hayalim ekolojik bir tarım yapmaktı. Ama su gibi bir sıkıntımız var. Benim için ağaçlar, çiçekler çok önemli. Doğaya saygılı davranmak bizim ortak yaşamımız. Evimiz artık burası. Burada kadınların üzerine yüklenmiş, onlara mal edilmiş hiçbir şeyi kabul etmiyoruz” diyor.