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Yeni doğan bebek 23 günlük tedavi ile korona virüsü yendi, alkışlarla taburcu edildi

14 Mayıs 2020 12:45

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde doğduğu gün yapılan Koronavirüs testi pozitif çıkan bebek 23 günlük tedavi ile virüsü yendi. Küçük bebek hastaneden alkışlarla taburcu edilerek anne ve babasına kavuştu.

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde Hatice ve Nevzat Parlakkılıç’ın 23 gün önce dünyaya gelen bebekleri, Koronavirüs önlemleri kapsamında yoğun bakım ünitesine alınarak Koronavirüs için sürüntü örneği gönderildi. Yeni doğan bebek ile Hatice ve Nevzat Parlakkılıç’ın yapılan Koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı. Küçük bebek ve ailesi hastanede tedavi altına alındı.

Genel durumu iyi olan ve tedavi altına alınan bebek 23 gün sonra Koronavirüsü yenerek taburcu edildi. Küçük bebek alkışlarla, daha önce Koronavirüsü yenen anne ve babasına kavuştu. Adeta yeniden hayata döndüklerini belirten Parlakkılıç çifti, büyük mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, başta yeni doğan yoğun bakım doktorları ve hemşireleri olmak üzere tüm hastane çalışanlarına teşekkür ettiler.

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