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Yeni ayakkabıyı çalarken bir de not bıraktı; "Kış geldi, ayaklarım üşüyordu; hakkını helal et"

Van'da bir kişi balkondaki yeni ayakkabıları çalıp, eski bir ayakkabı ve bir de not bıraktı

04 Kasım 2020 16:05

Van'da yaşayan Yakup Yeşilırmak'ın tek katlı müstakil evine dün gece saatlerinde gelen kişi, balkondaki yeni ayakkabıları çalıp, yerine eski lastik ayakkabılarını bıraktı. Kimliği belirsiz kişi bıraktığı ayakkabıların içine "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı bir not bıraktı.

Van'ın Erciş ilçesindeki Van Yolu Mahallesi'nde yaşayan ve sağlık çalışanı olarak görev yapan 3 çocuk babası Yakup Yeşilırmak (50), işine gitmek üzere sabah saatlerinde balkona çıkınca dün akşam bıraktığı ayakkabılarını bulamadı.

''Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu"

Bir ay önce 170 liraya aldığı kışlık kunduranın yerinde bir çift lastik ayakkabı gören Yeşilırmak, şoke oldu. Yeşilırmak lastik ayakkabıların içinde "Kış geliyor, ayaklarım üşüyordu, ayakkabıları değiştiriyorum, hakkını helal et" yazılı not buldu.

''Hakkımı helal ediyorum"

Yaşadıklarını anlatan Yeşilırmak, "Yapılan bu hareket tabi ki doğru değil. Ama 'Hakkını helal et' cümlesini görünce açıkçası biraz da hoşuma gitti. Ben de helal ediyorum. Demek ihtiyacı olan biriydi" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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