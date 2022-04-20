Yeni Akit yazarı Hacı Yakışıklı: 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı, biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım, Belgrad, Sırbistan, bu toprakların tamamına iç hatlardan Türkiye’nin toprağı olarak gidiyorduk

TV100'de Gürkan Hacır’ın moderatörlüğünü üstlendiği ‘Taksim Meydanı’ adlı programda sığınmacı konusu tartışılırken, Yeni Akit Ankara Temsilcisi Hacı Yakışıklı söz aldı. Osmanlı Devleti'nin toprak genişliğine dikkat çeken Yakışıklı, “Suriye, Irak gibi devlet yoktu 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Bu beldelerin tamamı Türkiye devletinin İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu” dedi. Hacı Yakışıklı bu sözlerle, Osmanlı Devleti'nin Şam'ı, Halep'i, Musul'u, Kerkük'ü de kapsadığını ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde uçuş gerçekleşseydi buralarda yaşayan vatandaşların havalimanın iç hatlarla hareket edebileceğini vurguladı.

Yakışıklı şunları söyledi;

"Mesele mültecilerin, göçmenlerin, geçici sığınmacıların Türkiye’ye gelmesi değil, Türkiye’nin buralara ilgi ve etki alanı olarak açılması. Yani Irak diye bir devlet, Suriye diye bir devlet yoktu ki 100 yıl önce; Şam vardı, Halep vardı, Musul vardı, Kerkük vardı. Ve bu beldelerin tamamı Türkiye Devletinine bağlı beldelerdi. 100-150 sene önce İstanbul Havalimanı'ndan iç hatlar terminalinden uçağa bindiğiniz zaman Mekke'ye, Sırbistan'a Varna'ya gidiliyordu."

Bunun üzerine Gürkan Hacır, “100-150 sene” ifadesini şaşırarak ifade etti ve konuklardan Murat Sarı “Havayoluyla mı?” diye sordu.

Karışıklığı gidermek için Hacı Yakışıklı şöyle devam etti;

“Havayolu derken, eğer bugün havalimanı olsaydı diyorum. 100-150 yıl önce İstanbul Havalimanı olsaydı, biz Mekke, Medine, Şam, Kudüs, Varna, Kırım, Belgrad, Sırbistan, bu toprakların tamamına iç hatlardan Türkiye’nin toprağı olarak gidiyorduk. Bu yüzden Türkiye bu tarihi geçmişini - 400 sene Sırbistan’ı yönettiyseniz - siz bu tarihi geçmişinizi bugün - tekrar o toprakları alalım demiyorum ama bu toprakların da ilgi ve etki alanımız olduğunu, bu topraklarda bizim de adamlarımız olduğunu, bu topraklarda da Türkiye’yi seven insanlar olduğunu düşünerek ilgi ve etki alanımızı buraya genişletelim. Yani Türkiye’yi mülteci ve göçmenlerin sığınacağı bir ülke algısından çıkarıp, Türkiye’nin buralara yayılacağı bir ülke algısına döndürmeyi daha doğru buluyorum.”

" Kesip-kırpıp yayınladıkları videonun tamamı..."

İfadelerinin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan Yakışıklı da şunları yazdı;