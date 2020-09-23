Yeni Akit yazarı Dilipak: AK Parti'de ciddi bir çözülme var; yanlış yerde arıyorlar çözümü

Son dönemde AKP Kadın Kolları'nın 'AKP'nin papatyaları' başlıklı yazısı nedeniyle 81 ilde suç duyurusunda bulunduğu Yeni Akit yazarı, gazeteci Abdurrahman Dilipak "AK Parti'de ciddi bir çözülme var. Bunu üyelik kampanyalarıyla telafi etmeye çalışıyorlar ama Ayanlış yerde arıyorlar çözümü" dedi.

Selen Danalıoğlu’nun sunduğu YouTube kanalı Stolk Gündem’de açıklamalar yapan Dilipak, Başkanlık sistemiyle ilgili de “Başkanlık sistemi vaat edilenle gerçekleşen arasında çok ciddi sorunları olan bir noktada şu anda" diye konuştu.

Dilipak, kendisine açılan dava üzerine ise “Böylesini ilk defa yaşıyorum. Kendilerine zarar veriyorlar. Böyle bir dava olmaz. Beni karşılarına almak onlara hiçbir şey kazandırmaz. AK Parti içerisindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AK Parti’liler ve AK Parti’lilerin papatyaları daha altta Lale Devri çocukları aileye zarar veriyorlar” ifadesini kullandı.