Yeni Akit'ten Nihal Yalçın sansürü: Yüzü dışında vücudunu blurladılar

Yeni Akit, oyuncu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'daki konuşmasını yayınlarken, oyuncunun yüzü hariç her yerini buzlayarak sansürledi.

Oyuncu Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödül öncesi bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında arkasında ödülü vermek için bulunan oyuncu Tamer Karadağlı'nın takındığı tavırlar gündem oldu.

Yeni Akit ise söz konusu olayı 'Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!' başlığı ile servis etti. Ayrıca Yeni Akit'in videosunda Nihal Yalçın'ın neredeyse tamamı sansürlendi.

Videoda Nihal Yalçın'ın yalnız yüzü sansürsüz bir şekilde yer aldı.