T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yeni Akit'ten Nihal Yalçın sansürü: Yüzü dışında vücudunu blurladılar

11 Ekim 2021 16:28

Yeni Akit, oyuncu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'daki konuşmasını yayınlarken, oyuncunun yüzü hariç her yerini buzlayarak sansürledi. 

Oyuncu Nihal Yalçın, Altın Portakal Film Festivali'nde aldığı ödül öncesi bir konuşma yaptı. Konuşma sırasında arkasında ödülü vermek için bulunan oyuncu Tamer Karadağlı'nın takındığı tavırlar gündem oldu. 

Yeni Akit ise söz konusu olayı 'Ödül töreninde boş boş konuşan Nihal Yalçın'a sunucu Tamer Karadağlı bile dayanamadı!' başlığı ile servis etti. Ayrıca Yeni Akit'in videosunda Nihal Yalçın'ın neredeyse tamamı sansürlendi. 

Videoda Nihal Yalçın'ın yalnız yüzü sansürsüz bir şekilde yer aldı. 

TIKLAYIN - Tamer Karadağlı, Nihal Yalçın konuşurken ödülünü uzattı: "'Artık sus' mu diyorsunuz?"
nihal yalçıntamer karadağlıyeni akitsansür

Diğer Videolar

Melih Gökçek: Kaç tane FETÖ'cü vardı bende, inkâr etmiyorum ki!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Milletimizi, her fırsatta kendisini tehdit eden bu vesayetçi zihniyetin insafına bırakmayacağız

Büyükçekmece’de dev dalgalar park halindeki aracı böyle yuttu

Kılıçdaroğlu: Ağzından çıkan her kelime, halkımıza fakirlik olarak geri dönüyor, sözün yıkım getiriyor Erdoğan

Şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Fatih'te bulunan metruk binanın bir kısmı yola çöktü

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24