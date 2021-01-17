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Yeni Akit Haber Müdürü Murat Alan’dan sağlık çalışanlarına yönelik tepki çeken sözler: ‘Rüşvetimi ver susayım’ mantığı gibi bir şey

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği, Alan hakkında suç duyurusunda bulunacağını açıkladı

17 Ocak 2021 14:07

Akit TV'de yayınlanan bir programda Yeni Akit gazetesi haber müdürü Murat Alan, sağlıkçıların tepkisini çeken ifadeler kullandı. 6 bin liradan aşağı maaş alan hemşire olmadığını söyleyen Alan, sağlıkçıların sürekli 'özlük hakları' meselesini getirmesinden şikayet etti. 

Sağlıkçıların yaşanılan kriz ortamında özlük hakları gibi konuları açmamaları gerektiğini söyleyen Alan, şunları söyledi:

“Afrin’e ordumuz gideceği zaman subaylarımızın ‘bizim özlük haklarımızı verin’ demesi gibi. Yahu biz bunu mu konuşuyoruz? TSK’nın oraya nasıl gireceğini mi konuşacağız, yoksa sizin özlük hakları konusunu mu? (…) Bu ne biliyor musunuz? ‘Rüşvetimi ver susayım’ mantığı gibi bir şey.”

Sağlık Çalışanları Hak ve Mücadele Derneği Twitter hesabından yaptığı paylaşımda suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Dernek tarafından yapılan paylaşımda "Sağlık Çalışanlarını rüşvet almakla itham eden ve toplumu kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Yeni Akit Gazetesi Haber Müdürü Murat ALAN hakkında Savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Hiç kimse vatanseverliğimizi sorgulayamaz!" denildi. 

ATO: Göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!

Ankara Tabip Odası da Murat Alan için “Kamuoyunu yalan beyanla yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan Murat Alan haddini bil” şeklinde bir açıklaması yaptı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı ve RTÜK etiketlenerek "Göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!" denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi; 

"#COVID19 pandemisine karşı özveriyle mücadele eden sağlık çalışanlarına "rüşvetçi" karalamasında bulunan, kamuoyunu yalan beyanla yönlendirerek sağlık emekçilerine karşı kin ve düşmanlığa sevk edici açıklamalar yapan @yeniakit Gazetesi Haber Müdürü #MuratAlanHaddiniBil!

Yüzlerce sağlık çalışanını #COVID19 pandemisi nedeniyle kaybettiğimiz bir dönemde bu sözler kabul edilemez! @saglikbakanligi @drfahrettinkoca ve @rtukkurumsal göreve davet ediyoruz! Bizler; sağlık çalışanları olarak lütuf değil, hakkımızı istiyoruz!"

Twitter’da #MuratAlanHaddiniBil etiketiyle altında yorumlar yapıldı. Yayın esnasında seyircilerden tepkilere ise Murat Alan “kanalı değiştirsinler o zaman” diye cevap verdi.

 

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