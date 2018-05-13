Yemekteyiz programında sunucu Onur Büyüktopçu, sözünü kesen yarışmacıyı kovdu

TV8 ekranlarında yayınlanan Yemekteyiz yarışmasına bu hafta katılan yarışmacılar arasında yer alan Aşçı Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu tarafından kovuldu. Hafta boyunca büyük gerginlik yaşatan yarışmacı, tam final puanlarının açıklanacağı anlarda sürekli yarışmacılar ve Onur Büyüktopçu tarafından uyarılmasına rağmen konuşmaya devam etti. Ayrıca taktik yaparak beğense bile 4 yarışmacıya 1'er puan ve bir yarışmacıya da 2 puan verdiği ortaya çıkınca, ortamda gerginlik çıktı. Onur Büyüktopçu, kendisi konuşurken sürekli söze girmesi nedeniyle Özdemir'i uyarmasına rağmen artık dayanamayıp “İzin verirseniz programa devam edeceğim lütfen” dedi. Murat Özdemir, “Ben katılmasaydım sen programı yapamayacaktın” diye karşılık verince , sunucu "Çıkar mısınız lütfen, çıkın” diyerek yarışmacıyı kovdu. Büyüktopçu, daha sonra yapıcı bir dille programı kapattı. İşte o görüntüler...