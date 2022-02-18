Yemeksepeti ve Bana Bi kuryelerinden Almanya Başkonsolosluğu önünde eylem

İstanbul Beyoğlu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan Yemeksepeti ve Bana Bi kuryeleri, maaşlarına yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle eylem yaptı.



Yemek Sepeti ve Bana Bi kuryeleri, yeni yılla birlikte ücretlerine yapılan zammın düşük olduğu gerekçesiyle başlattıkları eylemlerini 18 gündür sürdürüyor. Bugün de Gümüşsuyu'ndaki Almanya Başkonsolosluğu önünde toplanan kuryeler, zam oranlarının yeniden düzenlenmesini talep etti. Haklarının verilmesini isteyen kuryeler, yağmur altında pankart açıp slogan attı. Yapılan basın açıklamasının ardından Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, Alman Başkonsolosluğu'na mektup götürdü.



Küçükosmanoğlu, kapı önünde yapılan üst aramasının ardından içeri alındı.

Kaynak: DHA