Yemeksepeti kuryesi: O paraya gider sıcak bir yerde çalışırım, bu soğukta kelle koltukta çalışmam

Yemeksepeti kuryeleri, ücretlerine yapılan zammı yetersiz buldukları için eylem başlattı. Maaşlarına yapılan zamlardan memnun olmadığını söyleyen Yemeksepeti kuryesi, "O paraya ben motora binene kadar herhangi sıcak bir yerde kasiyerlik yaparım, kelle koltukta çalışmam" diyerek tepkisini dile getirdi.

Yemeksepeti Genel Merkezi önünde toplanan kuryeler, konvoy oluşturarak protesto gerçekleştirdi.

Yol TV'nin paylaştığı videoda şirketin düşük zam teklifini değerlendiren Yemeksepeti kuryesi, şunları söyledi:

"Asgari ücret 4 bin 250 TL. O paraya ben motora binene kadar herhangi bir markete giderim kasiyerlik yaparım, sıcak yerde çalışırım. Bu soğukta kelle koltukta dolaşmam. Bize komik bir zam yaptılar. Bugün yatırılan maaşı ben 2020 yılında alıyordum. Yasal olan haklarımızı istiyoruz."