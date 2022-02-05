Yemeksepeti kuryeleri zam talepleri için 5’inci kez şirket genel merkezi önünde buluştu: "Sefalet ücreti istemiyoruz"

Yemeksepeti ve Banabi kuryeleri, maaşlarına yapılan düşük zammı protesto etmek için 5’inci kez şirketin İstanbul’daki genel müdürlük binasının önünde bir araya geldi.

“Yemeksepeti çalışanları” isimli sosyal medya hesabından yapılan paylaşımların ardından kuryeler, İstanbul'un pek çok noktasından genel müdürlük binasına doğru yola çıktı. İşçiler genel müdürlük binasının önünde konvoylar halinde kornalarını çalarak toplandı. Düşük zam teklifine karşı direnişe geçen Yemeksepeti kuryelerinin, şirketin genel merkez binası önünde toplanmasının ardından Nakliyat İş Sendikası Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu, burada yaptığı açıklamada, Yemeksepeti direnişine destek verenlere teşekkür etti. İşçilerin, net 5 bin 500 TL maaş, prim ve yan haklar, haklarını arayan hiçbir işçi ve kurye işten ayrılmayacak, iş kolumuzu derhal taşımacılığa geçirilsin, sendikal faaliyet güvence altına alınsın talepleri tekrarlandı.

İşçiler sloganlar ve halaylar eşliğinde yaptığı protestolarda zam taleplerini yineleyerek ""Sefalet ücreti istemiyoruz" dedi.