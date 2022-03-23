Yemeksepeti işçilerinden kendilerine "nankör" diyen şirketin eski CEO'suna suç duyurusu

Yemeksepeti işçileri, kendilerine "nankör" diyen şirketin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Nakliyat-İş Genel Başkanı Ali Rıza Küçükosmanoğlu suç duyurularının diğer illerde devam edeceğini söyledi.

Düşük ücret zammı, zorlu çalışma koşulları ve esnaf kurye modeli dayatmasına karşı haftalardır eylemde olan Yemeksepeti kuryeleri, son olarak kendilerine "nankör" diyen Yemeksepeti'nin eski CEO'su Nevzat Aydın hakkında, 'iş ve çalışma hürriyetini tahdit', 'tehdit', 'hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçlarından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"Sefalet ücretine karşı başlatılan bir hak mücadelesi"

Nakliyat-İş Sendikası öncülüğünde Çağlayan Adliyesi'ne gelen Yemeksepeti işçileri, "Nankör sensin Nevzat Aydın" pankartı açtı. Burada basın açıklaması yapan Nakliyat-İş Genel Başkanı Küçükosmanoğlu şunları söyledi:

"Yemeksepeti işçilerinin mücadelesi sefalet ücretine karşı başlatılan bir hak mücadelesidir. Bugün Yemeksepeti eski CEO’su ve Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Aydın hakkında suç duyurusunda bulunmak için buradayız. Nevzat Aydın, sefalet ücretine karşı mücadele eden işçileri 'nankörlükle' suçlamış ve şimdi görevde olan Yemeksepeti CEO’sunu, işçileri işten çıkartması konusunda yönlendirmek istemiştir. Nevzat Aydın’ın işçi ve sendika düşmanlığını biz zaten biliyoruz; işkolu değişikliği yaparak sendikamız üyesi 2000 işçinin sendika üyeliğinin düşmesine sebep olmuştur.

"Suç duyurusu diğer illerde devam edecek"

Bugün burada sembolik olarak başlattığımız suç duyurusu diğer illerde devam edecektir. Türk Ceza Kanunu'nun 117. ve 118. maddesine göre Yemeksepeti işçilerine yönelik bir taraftan hakaret bir taraftan da işten atma tehdidi vardır. Yemeksepeti işçilerinin talepleri çok nettir. Yemeksepeti işçileri 5 bin 500 TL net ücret, işkolunun ‘Taşımacılık’ işkoluna geçirilmesi, sendikal faaliyetin güvence altına alınması, esnaf kurye modelinin kaldırılmasıdır.”

Suç duyurusu dilekçesi

Yemeksepeti işçilerinin savcılığa sunduğu suç duyurusu dilekçesinde de şöyle denildi:

“Ekmeğim için çalışmam, bu ülkenin bir vatandaşı olarak anayasal haklarımı kullanmak istemem ile sanki şahsıma bağ bağışlıyormuş gibi bir üslupla kendini Türkiye Cumhuriyeti devleti üzerinde görerek şahsımı tüm kamuoyu gözü önünde nankör diyerek aşağılaması ve bu ekonomik ortamda ve hayat pahalılığında başkaca bu işi yapacak olanlara karşı rekabeti kızıştırarak paket servislerde yetiştirme gayretim bir yana diğer motor kuryelere hedef yaptırmak suretiyle açık ve yakın tehlike suçlarını işleyen bu kişiden şikâyetçi ve davacıyım.”

Basın açıklamasından sonra Yemeksepeti direnişçileri adına söz alan Barış Yoldaş, haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Adliye önünde açıklamalarını bitiren işçiler, "Motorlu kuryeler köle değildir" ve "Nankör sensin Nevzat" sloganları attı.

Ne olmuştu?

Son aylarda çalışan kuryelerin isyanı ve greviyle birlikte sıkça anılan Yemek Sepeti'nin eski CEO'su ve kurucu ortağı Nevzat Aydın, resmi sosyal medya hesabı Twitter'dan eski kurumuyla ilgili bir paylaşımda bulunmuştu.

İşçilere yönelik 'Nankörler' diyen Aydın, Twitter'dan yaptığı paylaşımlarda şu sözlere yer vermişti:

"Benim hakkımda ne yazık ki gereksizce biraz fazla atıp tutuluyor son zamanlarda. Ben Yemeksepeti'ni 7 sene önce sattım ve epey bir zaman önce de yönetimini de bıraktım. Lütfen bu konuda bilinçli bir şekilde eleştirin veya tweet atın arkadaşlar. Yönetim Kurulu, Delivery Hero'da aktif bir görev değildir. Yakın bir zamanda o da düşecek zaten. Bu arada iyi ki Mert işin başında; bana kalsaydı ilk işim, o işi yavaşlatan nankörlerin tamamını göndermek olurdu. Kopan yaygaranın sebebi ise benim 3 yıl önce 'kuryeler de bunu hak ediyor' deyip 'onları da tıpkı hepimizin olduğu gibi kendi bordromuza alalım' diye ısrar etmemdir. Taşeron olarak hiçbir ekstra imkanları, mesela özel sağlık sigortası, olmadan çalıştırsak sorun yoktu. Bu, bu konudaki son tweetimdi. İsteyen istediğine inanır."