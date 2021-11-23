Yemek tavasını enerji panosuna bıraktı, pano bomba gibi patladı; son anda böyle kurtuldu

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir gencin, içerisine yemek tavası koyduğu enerji panosu, bomba gibi patladı. Genç, patlamayla birlikte kaçarak kurtulurken, tavanın alt kısmı delik deşik oldu. Patlama anı an be an güvenlik kamerasına yansıdı.

Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi Çiçek Sokakta bulunan enerji panosunun patlama anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir gencin kapağı açık vaziyetteki panonun içerisine elinde bulunan bir malzemeyi koyduğu, kapağını kapattığı anda panonun bomba gibi patladığı, koyan gencin koşarak uzaklaştığı görüldü.

Çiçek Sokakta pide fırını bulunan bir esnaf “Bu arkadaşımız iş bulmak amacıyla gelmiş. Kısa bir süre bazı işlerde çalıştı. Saf, temiz bir arkadaş. İşsiz kalınca bir süre karşıdaki merdiven altında açıkta yatıp kalktı. Şu sıralar karşıdaki virane binada kalıyor. Biz de kendisine kendi yemeğimizden veriyoruz. Olay günü tavada yemek verdik. O yemeğini yerken biz iş yerini kapattık. İş yerinin kapalı olduğunu görünce yemek tavasını birilerinin almaması için kapağı açık olan elektrik panosunun içerisine koymuş. Kapağını kapatınca da patlama olmuş. Allah’tan hayatını kaybetmemiş. Elinde yanık var. Tava da delik deşik olmuş” dedi.

Yemek yedikten sonra fırını kapalı gördüğünü belirten genç ise, “Fırın kapalı olduğu için tavayı birileri almasın diye panonun içerisine saklamak istedim. Kapağı kapattığım anda birden patladı. Ben de kaçıp canımı kurtardım. Elim yandı. Allah kimseye böyle bir olay yaşatmasın” diye konuştu.

Kaynak: İHA