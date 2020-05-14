T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yemek servisi için robotlu dönem başladı

14 Mayıs 2020 11:26

Yeni tip Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de salgın nedeniyle bir çok kişi yemek dağıtan insansız araçlara yönelirken, ülkede robotlu yemek servisi başladı.

Yeni tip Koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'de yaşam tarzı hızlı değişime uğruyor. Salgını vakalarının artmaya devam ettiği ABD'de yemek dağıtan robotlar devreye girdi. Teknoloji girişim şirketleri tarafından Houston Üniversitesi ve George Mason Üniversitesi'nde yıl başından bu yana pilot olarak yemek dağıtan robotlar yeni tip Koronavirüs'ten dolayı ülke geneline yayıldı. Başkent Washington, Los Angeles, Chicago, Dallas ve Detroit başta olmak üzere ülkenin farklı şehirlerindeki insansız araçlar sokaklarda yiyecek ve içecek dağıtmaya başladı. 

Market alışverişlerini robotlar yapacak 

Robotların sahibi Starship ve Kiwibot firmalarının yöneticileri yaptıkları açıklamalarda daha önce görülmemiş bir ilgiyle karşı karşıya olduklarını ve talebi karşılamak için yeni robotların önümüzdeki günlerde sayılarının artacağını belirttiler. Ayrıca farklı alanlarda hizmet vermek için uğraştıklarını da söylediler.

Firma yetkilileri önümüzdeki günlerde market alışverişinin teslim edilebilmesi için daha geniş robotlar üzerinde çalışıyor. Her robot 20 kiloya kadar, yaklaşık üç alışveriş çantası kadar ürün taşıyabilecek. 

Gönderi teslimat ücreti 3 dolardan başlıyor

Daha düşük maliyetler ve bahşiş vermeye gerek kalmayan robotların gönderi teslimat ücretleri 3 dolardan başlıyor. Robotların içerisine restorandan yemekler koyuluyor ve sistemden yemeği talep eden müşterinin adresine teslimat gerçekleştiriliyor. GPS'den yolunu bulan robotların içerisinde sıcak ve soğuk tutması için özel izolasyon bulunuyor. 

ETİKETLER

habervideorobotrobotlarabdmerkez üssümerkezyemek servisi

Diğer Videolar

İtalya'da 10 metre uzunluğundaki balina takıldığı balık ağından kurtarıldı

Yürüyüşüne izin verilmeyen İzmir Barosu avukatları, polis barikatına karşı 'Yuh yuh' türküsünü söyledi

Bu kez Kadıköy muhtarları konuştu: Kadıköy, yükseltilmesi gereken değil, korunması gereken bir değerdir

ABD’de bir polis, aracını göstericilerin üzerine sürdü

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 29 Haziran 2020

Çin’de onlarca kişi selde mahsur kaldı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te İmamoğlu'nu 'dövme' programı...

AKİT TV'de ikna kampları önerisi: Devlet onlara bir yatırım yaptı,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Yeditepe Konserleri’nde sahne alan Muazzez Ersoy:  Cumhurbaşkanımız ne yaparsa...

Esad'ın kızını sevdiğini söyleyen Suriyeli askerden haber alınamadığı iddia edildi...

Yıldırım Demirören'in sahibi olduğu Fanatik gazetesinden skandal video: Rize'de bir...

Erdoğan: Çoklu baro yapısı üzerinde duruyoruz; en kısa sürede inşallah...

18 yıl önce "Eşcinsellerin yasal güvence altına alınmaları şart" diyen...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CNN Türk'te İmamoğlu'nu 'dövme' programı...

AKİT TV'de ikna kampları önerisi: Devlet onlara bir yatırım yaptı,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24