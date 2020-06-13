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'Yemek olarak servis edilmek için' tutulan 700 kedi kurtarıldı

13 Haziran 2020 13:11

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'de kedi ve köpek eti satışını yasaklanmasının ardından, yapılan denetim sonucu 700 kedinin 'tüketilmek' üzere canlı olarak kafesler içinde yakalandığı bildirildi. Olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine yemek olarak servis edilmek için tutulduğunu belirtti.

Koronavirüs (Covid-19) salgının başladığı Çin'in Shanxi eyaletinde yer alan Linfen şehrinde, yaklaşık 700 kedinin restoranlara 'tüketilmek' üzere satılacağı anda yakanlandığı öğrenildi. DHA'da yer alan habere göre olayın görgü tanığı, kedilerin restoranların talepleri üzerine yemek olarak servis edilmek için tutulduğunu belirtti.

Görgü tanığı, salgının ardından Çin hükümeti tarafından alınan kedi ve köpek eti tüketiminin yasaklanması kararı sonrası kaçak satışların arttığını ifade etti. Denetimler sırasında yakalanan 700 kedinin sokağa sarıverildiği belirtildi. Salgının başladığı Çin'in, Şenzen şehrinde kenti 1 Mayıs'tan itibaren kedi ve köpek eti satışını yasaklandığı ilk kent olmuştu.

Sorunun temel noktasının insan ve hayvan teması olduğunun altını çizen bilim insanına göre ise insanlara bulaşan bakterilerin virüs ve parazitli hastalıkların üçte ikisinden fazlası hayvanlardan geliyor. Pandemik hastalıklar ile mücadele eden Global Virome Projesi'ne göre vahşi yaşamda hala 1,7 milyondan fazla keşfedilmemiş virüs var. Bunların neredeyse yarısının ise insanlar için zararlı olabileceği tahmin ediliyor.

Çin Mühendislik Akademisi'nin yayınladığı bir raporda ise vahşi hayvan yetiştirilmesi ve tüketilmesi endüstrisinin yıllık 57 milyar dolar civarında kazancı olduğu tahmin edildiğine dikkat çekilmişti.

 

Kaynak: DHA

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