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Yazar Özen Yula, 'Her Zerre Kara' kitabını anlattı: "İnsanların görünmeyen bağlarla birbirine bağlı olduklarına inanıyorum"

Özen Yula, Fulya Canşen'in sorularını yanıtladı

12 Mart 2021 16:49

Fulya Canşen

Yazar Özen Yula, 12 yıl aradan sonra yazdığı romanı Her Zerre Kara ile okuyucuyu İstanbul sokaklarında dolaştırıyor.

Her zümreden, her yaş ve meslek grubundan İstanbulluların hikayesini okurken, kentin ne kadar değiştiğinin, muhafazakarlaştığının da farkına varıyorsunuz. Kullandığı melez dil ve sinema teknikleri ile Yula, arsızlaşan kapitalizmin sonuçlarını da gözler önüne seriyor. Her Zerre Kara, Koronavirüs'lü günlerde okumaya ve üzerinde düşünmeye değer bir kitap.

Fulya Canşen Özen Yula ile WDR Cosmo Köln Radyosu (https://www1.wdr.de/radio/cosmo/programm/sendungen/koeln-radyosu/index.html ) için konuştu. 

fulya canşenözen yulaher zerre kara

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