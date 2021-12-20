Yazar Haldun Açıksözlü'ye 'Selahattin Demirtaş' kitabı sattığı için saldırı

Tiyatrocu, yazar Haldun Açıksözlü Karabük Safranbolu Belediyesi'nin Leyla Dizdar Kültür Merkezi'nde açtığı Kitap Fuarı'nda ülkücüler tarafından saldırıya uğradı. Açıksözlü, olayı "Selahattin Demirtaş kitapları sattığım için vandallar standımı bu hale getirdiler" diye duyurdu.

Açıksözlü, sosyal medyada yaptığı canlı yayınla, linç girişimine maruz kaldığını ve üzerine çay döküldüğünü aktardı. Saldırıyı başlatan ve yöneten bir kişinin, polis tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.