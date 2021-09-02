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Yaz ayında doğal gaz faturası 5 bin 208 lira geldi

''İtiraz edebilmek için önce faturayı ödemem gerekiyormuş"

02 Eylül 2021 14:10

Ataşehir’de yaşayan Eren Erbey'e, yaz aylarında ortalama 50 TL gelen doğalgaz faturası bu kez iki ay için 5 bin 208 TL geldi. Eren Erbey İGDAŞ’a yaptığı itiraz üzerine faturanın doğru olduğu yanıtını aldı. Erbey sorununun çözülmesi için yetkililerden yardım bekliyor.

Ataşehir İçerenköy Mahallesi’de kıraathane işleten Eren Erbey'in evine yaz ayında 2 aylık doğal gaz faturasının 5 bin 208 TL geldi. Yaz ayında sadece sıcak su kullanımından dolayı ortalama 50 TL doğalgaz faturası geldiğini belirten Eren Erbey 2 ay için gelen tutar üzerine İGDAŞ’a itirazda bulundu. Erbey, İGDAŞ’dan faturanın doğru olduğunu, itiraz için öncelikle faturanın ödenmesi gerektiği yanıtını aldı. Faturanın geldiği daireden taşınmasına rağmen 5 bin 208 TL'yi ödeyemediği için abonelik işlemlerini sonlandırmayan Eren Erbey faturada oluştuğunu iddia etti. 

Fatura sahibi Eren Erbey, “Abonelik sözleşmesini iptal etmek için İGDAŞ’a gittik. Bu faturada bir gün öncesinde gelmiş, bir yanlışlık olduğunu düşündüm ve önemsemedik. İptal ettirmek için gittiğimde 5 bin 208 TL borcumuz olduğunu ve bu faturanın da 60 günlük bir fatura olduğu söylendi ve bu fatura zamanında bayram sürecinde de tatil bölgelerindeydik. Gün içerisinde çalıştığımız için sabah çıkıyoruz akşam eve geliyoruz zaten ev gün içerisinde boş kalıyor. Böyle bir faturanın kesinlikle bizim olacağını tahmin etmiyoruz zaten. İGDAŞ’da geçmişe dönük faturalara baktığımızda bu dönemlerde 50 TL ortalama fatura geldiğini gördük ve yetkililerde faturada bir yanlışlık olabileceğini söylediler. Fakat buradaki aboneliğimi kapatabilmek için önce faturamı ödememi daha sonra itiraz etmem gerektiğini söylediler. Ama ben kullanmadığım sorumlu olduğum bu tutarı ödemek istemiyorum” dedi.

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