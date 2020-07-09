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Yaylalar kiraya verildiği için hayvanlarını otlatamıyorlar: Göçmenlere yüksek fiyata veriliyor; bizim gücümüz yok

09 Temmuz 2020 10:27

Tarihi M.Ö. 767 yılına Urartulara kadar uzanan Kars’ın Arpaçay ilçesine bağlı Taşküprü köyünde yaşayanların tek geçim kaynağı hayvancılık ancak köylerinin yakınlarındaki yaylalar kiraya verildiği için hayvanlarını otlatamıyorlar. Köyde geçim kapısı olmayınca da nüfusu 30 haneye kadar düştü. Şimdi köylü yetkililere sesleniyor: "Kamulaştırma yoluyla bize (yayla) versinler, köylü parasıyla taksitle öder."

Arpaçay ilçesine bağlı Taşküprü köyü M.Ö. 767 yılında kuruldu. Köyde Urartu döneminden kalma tarihisi eserler ve yazıtlar var. Köylünün tek gelir kapısı hayvancılık ancak çevrelerindeki yaylalar göçmenlere kiraya verildiği için hayvanlarını otlatamıyorlar. Geçim kapıları sekteye uğradığı için de köy boşalmaya başladı ve sürekli göç veriyor. Son olarak hane sayısı 30’a kadar düştü.

ANKA’ya konuşan köylülerden Cevdet Özsoy, kendilerine kimsenin bakmadığı ifade ederek, “Ot mot, yayla istiyoruz. 3 tepe var, 3 tepeden başka arazi yok. Kaldık böyle” dedi.

Hayvanlarının fazla olduğunu ancak otlatacak meraları olmadığını, yeme para yetiştiremediklerini ifade eden Tahsin Özsoy da “Yıllardan beri yaylamız yok. Burada 100 hane vardı, 30 haneye kadar düştü. Köyde adam yok, şehirde. 3-4 kardeş bakıyor arazi yok, hayvan da idare etmiyor, göçüyor” diye konuştu. Özsoy bin kadar küçük baş 4-5 bin arası da küçükbaş hayvanları olduğunu ekledi.

Hayati Taşdemir ise köylünün yayla almaya hazır olduğunu ancak yaylaların göçmenlere daha yüksek fiyata verildiğini belirterek, “Verdikleri fiyata bizim gücümüz yok. Komşu köylülerimiz satıyor ama bize satmıyor. Bize satsa 5 lira ama onlara 10 liraya satıyor” diye mağduriyetlerini anlatıyor.

Köylülerden Arif Karataş ise devlete kamulaştırma yaparak kendilerine yayla vermesi çağrısında bulunuyor: “Kamulaştırma yoluyla bize versinler, köylü parasıyla taksitle öder.”

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