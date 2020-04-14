Yaylakent Belediye Başkanı Kadir Dede vatandaşa bıçağını göstererek 'takarım ha' dedi

Çankırı'da Yaylakent beldesinin AKP'li Belediye Başkanı Kadir Dede, bir vatandaşla girdiği tartışma sırasında bıçak gösterdi. Araya giren belediye görevlileri ve vatandaşlar tarafından olay yerinden uzaklaştırılan Dede'nin "Şerefsizim takarım bunu sana" diye tehdit etmesi dikkat çekti.

Sözcü'nün haberine göre, Ankara’da pazarcılık yapan 3 çocuk babası Ersin Karagöz, yeni tip Koronavirüs nedeniyle çalışamayınca 1 ay önce memleketi Çankırı Yaylakent beldesine döndü. Buradaki evine yerleşen Karagöz, geçimini sağlamak için evinin yanındaki tapulu arazisine bir büyükbaş hayvan ahırı yapıp hayvancılıkla uğraşmak istedi. Ahır yapımı için gerekli olan hafriyat ve çakıl için AKP’li Başkan Kadir Dede’den yardım isteyen Karagöz, saatliği 200 TL’den belediyeden kamyon kiraladı.

Kepçenin parasını aldı göndermedi

Yapacağı ağılın zeminine belediye araçlarının getirdiği hafriyatı sermek isteyen Ersin Karagöz, kepçe istemek için tekrar belediye gitti. İddialara göre Karagöz, saatine 200 lira ödediği kepçeyi Belediye Başkanı Kadir Dede göndermedi. Bunun üzerine tekrar belediyeye giden Karagöz, Başkan Dede ile konuyu konuşmak istedi. Başkan ile belediye binası önünde konuşan Karagöz, Dede’nin, ahır için belediyeden ayırca izin alması gerektiğini söylemesi üzerine Karagöz’le aralarında tartışma yaşandı.

”Bunu sana saplarım”

Belediye Başkanı Kadir Dede ve Ersin Karagöz arasında yaşanan sözlü tartışma kısa süre sonra büyüdü ve AKP’li Başkan Dede, “Geleceksin buraya. İzin alacaksın” diyerek Karagöz’e bağırmaya başladı. Karagöz ise, başkana “Bağırma” diye karşılık verince, AKP’li Dede, ceketinin cebinden bıçak çıkartıp, “Şerefsizim takarım bunu sana” diyerek Karagöz’ün üzerine yürüdü. Bu sırada belediye çalışanları ve vatandaşlar araya girerek Dede’yi olay yerinden uzaklaştırırken, Karagöz’ün oğlu yaşananları saniye saniye kayıt etti.

Karşılıklı şikâyetçi oldular

Belediye başkanının ne olursa olsun vatandaşa bıçak çekemeyeceğini dile getiren Ersin Karagöz, “1 ay önce ailemle birlikte memleketime döndüm. İş güç olmayınca virüs nedeniyle döndük. Hayvancılık yapmak için tapulu kendi arazime ahır yapmak istedim. Belediyeye başvurduk. Bize hafriyat gönderdi. Sonra hafriyatı düzeltmesi için 2 saatliğine 150 lira karşılığında kepçe istedik. Parasını yatırdık. Ama başkan göndermedi. Belediyeye bu konuyu konuşmaya gittim. Başkan parasını aldığı halde devletin aracını bize vermedi. Bağırmaya başladı. Beni tehdit edip cebinden bıçak çekti ve üzerime yürüdü. Ben de kendisinden şikayetçi oldum” dedi.

Diğer taraftan Belediye Başkanı Kadir Dede’nin de Karagöz’den şikayetçi olduğu belirtilirken olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği açıklandı.

Kaynak: Sözcü