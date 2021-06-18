Yayında gerginlik: Sezgin Baran Korkmaz tekrar bağlandı; "Aşağılık herif; gözümün içine baka baka yalan söylüyor"

Kara para aklamakla suçlanan firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz, kendisinden 10 milyon Euro istediği belirtilen ve ve dün istifa ettiği açıklanan eski HaberTürk Tv Ana Haber Sunucusu Veyis Ateş'in iddialara yanıt verdiği yayına yeniden bağlandı. Veyis Ateş'in yalan söylediğini savunan Korkmaz, Ateş'e "Aşağılık herif" dedi. Bunun üzerine İsmail Saymaz araya girdi ve Korkmaz'ı uyardı.

Korkmaz şunları söyledi;

"Lafı ağzıma tıkadınız, problem değil. Bu konunun dışına çıkmayacağıma söz verdim ama Veyis Ateş çok haklı, diyor ki neden bugüne kadar kaydı dinletmedi? İsmail Bey, kaydı siz hepiniz dinlediniz, Veyis Ateş'in gözünün içine bakıp yalan söylüyorsun, ben dinledim demeniz lazım. Kaydı siz dinlediniz, milyonlarca insanın saygı duyduğu bir gazetecisiniz. Ben 10 milyon Euro vermedim. İstendi. Sen kendin dinledin ya. 10 milyon Euro bir klik adına istedi, Veyis Bey, hakem olacağını söyledi, istedi. Ben bu olaylar olunca, adamlar falan gözaltında, ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Gerçekten ne olduğunu anlamaya çalışıyorum. Ben ABD'den hakkımda mallarına el koyun diye bir şey yok. Ben ne olduğunu biliyorum, ne yaşadığımı da biliyorum. Bu sırada bir umuttur dersiniz ya... Veyis Bey benden Ankara'da bir görüş yaptığını, hukuki problemi çözmek için değil, problemi yaratan klik ve lobi olduğunu, onlara 10 milyon Euro vereceğini söyledi. Seninle uğraşan lobi ve klik var, onlar bu parayı istiyor. 2, neden bugün açıklamak mecburiyetinde kaldı. Ben hayatım boyunca İbrahim Kalın'ı bir kere gördüm, merhaba dedim, tanımıyorum. İbrahim Kalın'ı da tanıyan bilen herkes bilir, devlet ahlakına sahip olduğu için kimseyle samimiyeti olan biri değil. Temiz insanları kirletmek için bu kadar mı çaba gösterilir ya? Bende kayıt olduğunu düşünmediği için başkalarını ona doğru çekmeye çalıştığı için ben Selivay'a dinlettim. Sevilay yönetimine söyleyecekti, bu adalet önünde hesap verene kadar konuşmayacaktım. Ben bunu kastetti demem, beyefendinin kendisi orada, gözlerinizin içine bakıp... Benim çocuğum 6 aydır tedavi göremiyor aşağılık herif, yalan söylüyor, gözümün içine baka baka yalan söylüyor. Benden kimin için para istediğini onu açıklaması lazım. 20 sene de geçse 20 sene bunun mücadelesini vereceğim.)"