Yayın esnasında mimiklere uzaktan müdahale edilebilecek!

Geliştirilen "Face2Face" uygulaması ile yayın esnasında kişilerin ekranda görülen yüzlerine ve mimiklerine uzaktan müdahale edilebilecek. Stanford Üniversitesi başta olmak üzere Max Planck Bilişim Enstitüsü ve Nuremberg Üniversitesi‘nden bir araya gelen ekipler görüntü içerisindeki yüzü algılayan ve ifadeyi diğer bir görüntüye işleyen bir uygulama geliştirdi. “Face2Face” adı verilen sistemle ilgili tanıtım çekimi yapan ekipler, bu iş için siyasi aktörlerin görüntülerini kullandı. 2016 yılında tanıtımı yapılan uygulamanın geliştirme aşamasında olduğu belirtiliyor.