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Yayaya çarpan 81 yaşındaki sürücü: Geçit yok bir şey yok; 120 kişi içinde kurs birincisi çıktım

17 Şubat 2020 15:26

Aksaray’da karşıdan karşıya geçe yayaya çarparak yaralanmasına neden 81 yaşındaki sürücü, “3 kurstan kurs birincisi çıktım” diyerek kendini savundu.

Kaza, Aksaray'da Çerdiğin Mahallesi'nde meydana geldi.

Caddeden yolun karşısına geçmek isteyen Fatımana Ş.'ye Atatürk Bulvarı istikametine doğru seyreden Süleyman K isimli 81 yaşındaki vatandaş çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadın kafasından ve vücudundan yaralandı ve Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerinde polis ekiplerine kazayı anlatan otomobil sürücüsü Süleyman K. “Aniden çıkıverdi. Bir an meselesi oldu. Yolda geçit yok bir şey yok. 120 kişi içinde kurs birincisi çıktım. Şefimiz Metin Önder, milli eğitim şefi. 1997 yılında 3 kursun içinden kurs birincisi çıktım” diyerek kendini savundu.

Kaza sonrası 81 yaşındaki sürücü ifadesi alınmak üzere Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

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