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Yaya, kendisine çarpan motosikletlinin yardımına koştu

O anlar kameraya yansıdı

13 Şubat 2022 13:17

Isparta’da motosiklet sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Yara almayan kadının, refüje devrilen sürücüye yardım etmeye çalıştığı görüldü.
 
Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıya görüntüde ilginç kaza 102. Cadde üzerinde meydana geldi.
 
Kırmızı ışıkta bekleyen araçların hareket etmesiyle birlikte bir kadının, 3 şeritli yolda, 2 şeridi güvenli şekilde geçtiği, en soldan gelen motosikletin ise kendisine çarpmamak için manevra yaptığı görüldü.
 
Görüntülerde kadına hafif şekilde çarpan motosiklet sürücüsünün refüje devrildiği ve kadının ise geri kaçmaya çalıştığı anlar kaydedildi.
 
Kadının daha sonra düşen sürücüye yardım etmeye çalıştığı anlar kameralara yansıdı.
 
 
yayamotosikletısparta

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