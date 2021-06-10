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Yaya ile motosikletli arasında yol verme tartışması; "Kaldırımdan inmiyorum hadi devam et"

Yaya, motosikletliye "Kaldırımdan inmiyorum hadi devam et" dedi

10 Haziran 2021 21:57

İstanbul Beşiktaş’ta bir yaya, yoğun trafikte ilerleyebilmek için kaldırıma çıkan bazı motosiklet sürücüleri ile tartıştı. Yaya, motosikletliye "Kaldırımdan inmiyorum hadi devam et" dedi. 

Motosiklet sürücüsü ile yaya arasındaki tartışma, Beşiktaş’ın yoğun bölgelerinden Kabataş’ta yaşandı.

Mesainin bitmesiyle birlikte caddede trafik artınca ilerlemekte güçlük çeken bazı motosiklet sürücüleri, kaldırıma çıktı. Durumdan rahatsız olan bir yaya ise kaldırımda ilerleyen motosikletli sürücülerle tartıştı.

Kaldırımın dar bir bölümünde motosikletli sürücü ile karşılaşan yaya sürücüye yol vermek istemedi.
Motosikletin kaldırımda gidemeyeceğini belirten yaya ısrarla sürücünün motosikletini kaldırımdan indirmesini ve normal trafikten ilerlemesini istedi.

Yaya tartışmaya ilişkin o anları ise cep telefonuyla kaydetti.

Kaldırımda yürüyen vatandaşın tüm ısrarlara rağmen kaldırımdan inmeyen sürücü, bir süre sonra yine kaldırımda ilerlemeye devam etti.

Kaynak: İHA

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