Yavuz Çetin'in oğlu: Böyle bir babanın mirasını kim bırakır?

"Ne bir gölgenin içindeyim ne de dışında. Hepimiz müzik yapıyoruz" İstanbul'da 16 yıl önce intihar eden Türk rock müziğinin ‘altın çocuğu’ Yavuz Çetin, 4. Yavuz Çetin Müzik Festivali’nde anılacak. Festivalin organizatörü sanatçının oğlu Yavuzcan Çetin müziğin kendisi için hem miras hem de tercih olduğunu belirterek “Böyle bir babanın mirasını kim bırakır?” dedi. Karar gazetesinden Işıl Çalışkan'a konuşan Yavuzcan Çetin'in açıklamarının tamamı şöyle: Türk rock tarihinin önemli gitar virtüözlerinden Yavuz Çetin, 16’ncı ölüm yıldönümünde Uniq İstanbul sahnesinde düzenleneceke bir festivalle anılacak. Beste ve söz çalışmalarıyla 90’lı yıllara damga vuran, 15 Ağustos 2001’de Boğaz Köprüsü’nden atlayarak yaşamına son veren Yavuz Çetin anısına düzenlenen festivalin 4’üncüsü 13 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. Bu yıl festivalde Büyük Ev Ablukada, Flört, Moğollar, Bulutsuzkuk Özlemi, Kurtalan Ekpres, Murat İlkan & Metin Türkcan, Pentagram, Sahte Rakı, Can Gox, Palmiyeler, Eskiz, Yavuzcan Çetin ve Mosquito sahne alacak. Festivali düzenleyen kendisi gibi müzisyen oğlu Yavuzcan Çetin ilk olarak küçük bir anma gecesi şeklinde gerçekleşmesi planlanan organizasyonun gelen desteklerle büyük bir festivale dönüştüğünü söylüyor. Yavuzfest ilk olarak nasıl başladı? Aslında ben küçük bir gece yapacaktım, yapmaya karar verdiğimde herkes destek oldu ve festival bir anda büyüdü. Anladım ki babamın çok seveni varmış gerçek miras budur bence. Bu yıl dördüncüsü düzenlenen festivalin ilk günden bugüne neler değişti? Ülkenin değişken durumu yüzünden festival biraz küçüldü ama daha profesyonel yapmaya başladık. Bu festival size neler hissettiriyor? O gün herkes aile gibi oluyor, çok güzel bir gün herkesin gelmesi görmesi lazım bence. Nasıl dönüşler alıyorsunuz? Küçük eleştiriler oluyor tabii ki dikkate alıyoruz ama genel olarak kötü diyeni hiç görmedim herkes güzel vakit geçiriyor. Müziğin ve müzisyenlerin arasında büyüdünüz. Nasıl bir çocukluk geçirdiniz? Müzisyenlerin arasında büyümek çok güzel bir duygu paylaşım içerisinde güzel bir çocukluk geçirdim. Müzik sizin için bir miras mı yoksa tercih mi? Bence her ikisi de. Böyle bir babanın mirasını kim bırakır? Yavuz Çetin’in oğlu olarak anılmak sizi bir müzisyen olarak nasıl etkiliyor? Yavuz Çetin’in oğlu olduğumu hiçbir zaman inkar etmedim ama kendimce müzisyen kimliğimle babamı bir araya getirmeyi tercih etmiyorum sonuçta farklı kişilikleriz. Yavuz Çetin çok güçlü bir isim. Müzisyen kimliğinizle bu ismin gölgesinden çıkmak için nasıl bir planınız var? Babam çok iyi bir müzisyen elbette ama benim yarış ya da ben onu geçeceğim gibi düşüncelerim yok. Ne bir gölgenin içindeyim ne de dışında. Hepimiz müzik yapıyoruz, önemli olan bunu yaparken mutlu olmak. Türkiye’de blues yapan sayılı müzisyenlerdensiniz. Bunun zorlukları neler? Bu ‘Gülü seven dikenine katlanır’ sözü ile açıklanabilir. İstediğiniz müziği yaparsınız ama zorlanırsınız. Bunun avantaj ve dezavantajları neler? İstediğiniz şeyi yaptığınız için kendinizi tatmin olmuş ve mutlu hissedersiniz. Ama ne paranız ne de pulunuz olur. Hayatta zorlanırsınız.