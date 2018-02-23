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Yavuz Bingöl, "Yandaş mısınız?" sorusunu yanıtladı

23 Şubat 2018 03:02

Türkücü Yavuz Bingöl, Ben bugüne kadar Murat Karayalçın dışında CHP'ye oy atmadım. Ben biraz sandığa gitmeyenlerdenim. Hayatım boyunca 3 kez oy kullandım. Bir kez SHP'ye, bir kez Sırrı Süreyya Önder'e, bir kez AK Parti'ye oy verdim" dedi. Yavuz Bingöl, Habertürk TV'de yayınlanan Açık ve Net programında Kübra Par'ın sorularını yanıtladı. Kübra Par, Yavuz Bingöl'e “Yandaş mısınız?” sorusunu da yöneltti. Bingöl yanıtında “Tabii ki değilim ben uyumlu bir insanım. Günümüzde uyumlu olursanız adınız yandaş oluyor, diyalog kurarsanız adınız yandaş oluyor” ifadelerini kullandı.

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