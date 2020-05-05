Yavrusu köpeklere parçalatılan anne eşek, yeni yuvasında...

Ankara’da Berat Kaya isimli şahıs tarafından yavrusunun iki köpeğe saldırtılarak öldürüldüğü anne eşek, Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin işbirliğiyle kurtarıldı.

Haytap Bursa İl Temsilciliğine getirilen eşek önce Uludağ Üniversitesi Hayvan Hastanesi’nde tedavi edildi. Sağlık durumu iyi olan eşek, daha sonra yeni yuvasına getirilip yuvada bulunan eşek arkadaşlarının yanına yerleştirildi.

Köpekleri eşeğin yavrusuna saldırttığı iddia edilen ve bu görüntüleri sosyal medyada paylaşan Berat Kaya tepki çeken görüntülerin ardından yakalanıp gözaltına alınarak, sevkedildiği adliyede nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.

Haymana Cumhuriyet Başsavcılığı da “Sıpanın sahibinin beyanı alınmış, olayın ani geliştiğini, şüphelinin köpeklerini sıpası üzerine kışkırtmadığını bu nedenle şüpheliden şikâyetçi olmadığını beyan etmiştir. Mevcut kanuni düzenlemeler ışığında sahipli hayvana zarar verilmesi eylemi nedeniyle soruşturma başlatılmış, söz konusu suçun takibi şikayete bağlı olduğundan müştekinin şikayetçi olmaması nedeniyle savcılık ifadesi alındıktan sonra şüpheli tutuklanmaya sevk edilmeden serbest bırakılmıştır” açıklamasını yaptı.

Ankara'da Berat Kaya isimli şahıs, daha sonra yanında bulunan, kendisine ait 2 çoban köpeğini, sıpaya saldırttı. Köpeklerin saldırıp yere düşürdüğü ve parçaladığı sıpa, hayatını kaybetti.



Berat Kaya, bu anları cep telefonu kamerası ile kaydederek, sosyal medya hesabında paylaştı.



Görüntüler, tepki çekerken, Berat Kaya yakalanarak, gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Berat Kaya, nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı.