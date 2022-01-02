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Yavru kuzuyu Kangal köpeği emziriyor

"Kuzumuz hem annesini hem de köpeği emiyor"

02 Ocak 2022 11:02

Sivas'ın Zara ilçesinde bir işletmede yavru bir kuzunun, annesinin haricinde Kangal çoban köpeğini de emdiğini anlar kameralara yansıdı.

Kayadibi köyünde bir hayvancılık işletmesinde yeni doğmuş kuzuyu koyunlarla aynı ahırda barınan Kangal çoban köpeği emziriyor. Annesini de emen kuzunun Kangal'ın bulunduğu bölüme geçerek bir yaşındaki köpeği emmesi dikkat çekti.

"Hem Annesini hem de köpeği emiyor"

İşletme ortağı ve Kangal köpeği yetiştiricisi Zabit Bektaş, "Annesinin tam doyuramamasından dolayı olsa gerek Kangal'ımız koyunları koruma içgüdüsü olduğu için kuzuyu sahiplenmiş. Kangal'ımız zaten yavrulu, süt oranı yüksek bir hayvan. Kuzumuz hem annesini hem de köpeği emiyor" dedi.

Muhtar Vedat Çelebi de "Çiftçi arkadaşımızın koyun sürüsü var. Bir gün baktık ki Kangal, yavru kuzuyu emziriyor, şaşırdık. Annelik içgüdüsü demek ki" diye konuştu.

SivasZarakangal kuzuyu emziriyorVedat ÇelebiZabit Bektaş

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