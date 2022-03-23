Yavru köpeği önce dövdü sonra aşağı attı!

Mersin'de beslediği yavru köpeğe işkence yaparak kafasını duvara çarpan şahıs, hırsını alamayarak 15 metre yükseklikten aşağı attı.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Murat K., evinin damında beslediği yavru köpeği, aynı yerdeki güvercinlerini yediği gerekçesiyle önce kulaklarından tutarak duvara vurdu, ardından hırsını alamayarak yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki 2 katlı evin damından aşağı fırlattı. Olaya tanık olan mahalleli, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, yaralı yavru köpeği veterinere götürürken, gözaltına alınan Murat K., sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Merkez Mezitli ilçesinde bir veteriner hekime götürülen ve muayenesi yapılan köpeğin, yüksekten düşmenin etkisiyle kalçasının ve dişlerinin kırıldığı, sol gözünde de kanama olduğu bildirildi.

Köpeğin sol ayağında ve kalçasında kırık olduğunu anlatan Veteriner Hekim Karakaya, 3 aylık dişi köpeği muhtemelen 24 Mart Perşembe günü ameliyat ederek, kalçasına plak takacaklarını söyledi.